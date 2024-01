Bedrijf achter Sky News schrapt duizend banen

Sky, het bedrijf achter de Britse nieuwszender Sky News, schrapt duizend banen. Daardoor verdwijnt zo’n 4 procent van de werkgelegenheid bij de onderneming in het Vereniging Koninkrijk en Ierland.

Volgens Sky wordt er vooral afscheid genomen van technici. Uit een onderzoek bleek namelijk dat er minder behoefte is aan specialisten op het gebied van satelliettelevisie nu steeds meer kijkers alleen nog maar digitale diensten afnemen.

“De lancering van Sky Glass en Sky Stream vertegenwoordigt een verschuiving in ons bedrijf om tv via een internetverbinding te leveren in plaats van via satelliet”, zegt een woordvoerder tegen Sky News. Daardoor zijn er volgens hem minder mensen nodig om schotelantennes te plaatsen bij mensen thuis.

Sky, dat eigendom is van het Amerikaanse Comcast, is niet de enige speler in de Britse mediawereld die gaat reorganiseren. Channel 4 maakte eerder deze week al bekend dat het zijn personeelsbestand met ruwweg 15 procent gaat inkrimpen. Ook wil Channel 4 zijn hoofdkantoor in Londen verkopen.