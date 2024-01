Beveiligers luchthavens Duitsland willen donderdag staken

Beveiligers op Duitse luchthavens willen donderdag gaan staken. De Duitse vakbond Verdi heeft voor die dag een landelijke staking uitgeroepen. De kans is groot dat er door de actie tal van vluchten zullen uitvallen, omdat passagiers dan bijvoorbeeld niet door de security kunnen in Duitsland.

Wat de precieze impact zal zijn van de actie, is nog niet duidelijk. Verdi vertegenwoordigt ongeveer 25.000 medewerkers die werkzaam zijn in de luchthavenbeveiliging. Ze eisen hogere lonen in de lopende cao-onderhandelingen.

Duitsland wordt de laatste tijd getroffen door meerdere stakingen in de vervoerssector. Vorige week legden treinmachinisten al massaal het werk neer. De staking begon woensdag en pas maandag reed het personenvervoer over het spoor weer volgens de dienstregeling. Daarmee was het de langste spoorwegstaking in Duitsland ooit.

Maandag kondigde Verdi aan dat ook medewerkers van lokale Duitse ov-bedrijven het werk willen neerleggen. Die laatste actie staat voor vrijdag in de agenda. “De tijd is gekomen om meer druk uit te oefenen op de werkgevers”, gaf de bond daarbij aan, verwijzend naar op niets uitgelopen loononderhandelingen voor de ongeveer 90.000 werknemers van meer dan 130 lokale vervoerders.