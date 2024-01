Duitsland kampt met economische neergang

De Duitse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Bedrijven investeerden veel minder in nieuwe machines of de bouw en dat drukte op het bruto binnenlands product (bbp), meldt het federale statistiekbureau Destatis.

De krimp volgt op twee kwartalen waarin de grootste economie van de Europese Unie niet kromp, maar ook niet groeide. Ook over heel 2023 kampte Duitsland met de eerste economische achteruitgang sinds de coronapandemie.

Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, is op economisch vlak erg afhankelijk van de export. Maar de vraag naar Duitse auto’s of machines verzwakte door de afkoelende wereldeconomie, met negatieve gevolgen voor de omvangrijke industrie van het land.

Eerder op dinsdag werden de cijfers over het bbp van andere grote EU-landen bekend. De Franse economische groei kwam tot stilstand, terwijl Spanje een sterker dan verwachte groei kende in het slotkwartaal van vorig jaar.

Ook het Italiaanse nationale statistiekbureau Istat presenteerde beter dan verwachte groeicijfers over het Zuid-Europese land. Het bbp steeg volgens een eerste raming in het eerste kwartaal 0,2 procent, terwijl economen in doorsnee rekenden op stagnatie. Dat komt onder andere doordat Italië meer exporteerde dan dat het land importeerde.