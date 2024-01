Financiële positie pensioenfondsen iets achteruitgegaan

Pensioenfondsen in Nederland staan er financieel iets slechter voor dan een jaar geleden, berekende De Nederlandsche Bank (DNB). Dat komt onder andere doordat veel fondsen de pensioenen voor hun deelnemers verhoogden, om ze zo te compenseren voor de inflatie.

Die zogeheten indexatie zorgde voor een lagere dekkingsgraad, die aangeeft hoeveel geld een fonds in kas heeft ten opzichte van alle beloofde pensioenuitkeringen. In het laatste kwartaal van 2023 kwam die graadmeter uit op gemiddeld 114,6 procent, wat betekent dat een fonds per beloofde euro aan pensioen ruim 1,14 euro in kas heeft. Begin vorig jaar ging het nog om bijna 1,16 euro in kas per beloofde euro aan pensioen.

Tussen het derde en vierde kwartaal was de afname nog sterker. Aan het einde van september hadden Nederlandse pensioenfondsen iets meer dan 1,23 euro in de kas per beloofde euro.

Het is bij lang niet alle pensioenfondsen zeker dat ze ook dit jaar hun pensioenen verhogen. Brancheorganisatie Pensioenfederatie meldde in december dat er bij een kwart van de honderd onderzochte fondsen geen verhoging in zit.