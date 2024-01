Franse economische groei eind 2023 gestagneerd

De economie van Frankrijk is in het laatste kwartaal van vorig jaar niet gegroeid, maar ook niet gekrompen ten opzichte van de drie voorgaande maanden. Huishoudens kochten minder en ook de binnenlandse investeringen liepen terug. Daar staat tegenover dat Frankrijk meer verdiende aan de export, meldt het nationale statistiekbureau Insee bij een eerste raming.

Ook in het derde kwartaal steeg of daalde het bruto binnenlands product (bbp) van Frankrijk niet. Daarmee komt de Franse economische groei over heel 2023 uit op 0,9 procent, wat veel minder is dan de stijging van het bbp van 2,5 procent in 2022.