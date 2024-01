Jaarverlies voor snelgroeiend Tony’s Chocolonely

Tony’s Chocolonely is vorig jaar opnieuw hard gegroeid. De repen van Tony’s liggen inmiddels ook in Australië en Nieuw-Zeeland in de schappen. Maar door toegenomen kosten en investeringen ging wel een nettoverlies in de boeken. Het Nederlandse chocolademerk verwacht dit jaar of volgend jaar weer winstgevend te kunnen zijn.

Volgens financieel directeur Jan Huij staat de activistische missie van Tony’s voorop, maar is het wel de bedoeling dat het bedrijf winst maakt om te laten zien dat een onderneming als Tony’s rendabel kan zijn. De aandeelhouders geven Tony’s de ruimte om hiervoor meerdere jaren uit te trekken. “Maar het mag ook niet te lang meer duren.”

De omzet van het bedrijf dikte in het voorbije boekjaar, dat liep tot eind september, met 23 procent aan tot ruim 150 miljoen euro. Dat kwam vooral door een sterke groei van het aantal verkochte repen buiten Nederland. Een prijsverhoging van gemiddeld 10 procent op de thuismarkt hielp ook mee.

Maar Tony’s kampte zelf ook met hogere kosten, die het bedrijf niet volledig wilde doorberekenen aan de consument. Onder de streep was er een nettoverlies van 2,7 miljoen euro. Een jaar eerder waren er wel zwarte cijfers, al bedroeg de winst toen slechts enkele tienduizenden euro’s. Weer een jaar eerder werd nog 4,7 miljoen euro verlies geleden.

Het bedrijf heeft ook veel investeringen gedaan, bijvoorbeeld in de groei van Tony’s Open Chain. Dat is een initiatief om collectief met andere bedrijven cacao in te kopen waarbij cacaoboeren beter betaald krijgen.

Verder werd geld gestoken in uitbreiding van het assortiment met Lil’ Bits. Zo denkt Tony’s zijn verkopen in landen te kunnen uitbreiden, waar de chocolademarkt het minder van repen, maar meer van kleine bites moet hebben. Tony’s wordt in meer dan zestig landen verkocht.

Door tegenvallende cacao-oogsten zijn de cacaoprijzen de laatste tijd flink gestegen. Huij erkent dat dit ook Tony’s raakt. Maar of dat betekent dat de prijzen van Tony’s binnenkort weer omhooggaan, heeft Tony’s nog niet besloten.

Tony’s probeert al sinds zijn oprichting in 2005 te bewijzen dat het mogelijk is om chocolade te maken zonder dat daar ergens in de productieketen kinderarbeid, illegale arbeid of uitbuiting aan te pas komt. Dat laatste is volgens eigen cijfers van Tony’s nog steeds niet helemaal gelukt. Het percentage illegale kinderarbeid bij cacaoboeren waar de onderneming langer dan drie jaar mee samenwerkt, is met 4,4 procent wel veel lager dan het industriegemiddelde, dat volgens Tony’s ligt op 46,7 procent.