Kabinet moet meer doen om armsten gezonder te maken, vindt SER

Het kabinet moet meer doen om de gezondheidsverschillen tussen de rijkste en de armste mensen in Nederland kleiner te maken, vindt de Sociaal-Economische Raad (SER). De armste mensen van Nederland leven gemiddeld acht jaar korter dan de rijkste mensen en zijn gemiddeld 24 jaar minder lang gezond. De verschillen tussen mensen zijn groot en dat vindt de SER onrechtvaardig.

Om de gezondheid van vooral kwetsbare mensen te verbeteren moet het beleid op de lange termijn meer gaan over het aanpakken van de maatschappelijke oorzaken van gezondheidsrisico’s en minder op nazorg. Versterk lokale plannen voor het verbeteren van de gezondheid en geef daarbij voorrang aan wijken waarin veel kwetsbare mensen wonen, adviseert de SER bijvoorbeeld. Maak kinderen en jongeren gezonder door ze meer te laten bewegen als ze op school zijn, geef ze gezonde maaltijden en zorg ook voor gelijkere kansen in het onderwijs. Laat iedereen die kan werken dat ook doen voor een goed loon. Mensen met gezondheidsproblemen werken namelijk veel minder vaak dan gezonde mensen en de arbeidsmarkt is al lange tijd erg krap.

Het is volgens de SER belangrijk dat het kabinet mensen helpt gezonder te zijn, omdat ze dan onafhankelijker zijn en beter mee kunnen doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Gezondere mensen en kleinere verschillen hierin zijn “een noodzakelijk onderdeel van het streven naar brede welvaart”, zegt SER-voorzitter Kim Putters.