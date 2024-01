Microsoft profiteert van toegenomen vraag naar AI-toepassingen

Microsoft heeft zijn omzet afgelopen kwartaal flink opgevoerd, geholpen door de toegenomen interesse in toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Daarmee lijkt topman Satya Nadella zijn belofte waar te maken om van Microsoft een toonaangevend AI-bedrijf te maken.

De kwartaalomzet van Microsoft steeg met 18 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 62 miljard dollar. Verder dikte de winst aan tot bijna 22 miljard dollar, van ruim 16 miljard dollar in de laatste drie maanden van 2022.

“We zijn overgestapt van het praten over AI naar het op grote schaal toepassen van AI”, laat Nadella in een toelichting weten. Zo deed Microsoft goede zaken met de release van met AI doordrenkte Office-software voor bedrijven. Clouddiensten waarmee zakelijke klanten hun eigen AI-applicaties op de technologie van OpenAI konden bouwen, stimuleerden daarnaast de vraag naar Microsofts Azure-aanbod.

OpenAI is het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT. Microsoft investeert al jaren in het AI-bedrijf, in totaal al voor zo’n 13 miljard dollar. Microsoft heeft 49 procent van de aandelen in OpenAI in handen.