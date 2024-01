Nederlandse vrachtwagens rijden om door wegblokkades Frankrijk

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs in Frankrijk rijden om, omdat boeren in dat land uit protest belangrijke wegen blokkeren, melden branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) en transportbedrijf Winde/GTFrance. “Bij elke tocht is het puzzelen om te kijken waar blokkades zijn. Elke vrachtwagen moet wel ergens omrijden”, zegt Jan Winde, eigenaar van Winde/GTFrance.

Door de blokkades op wegen naar bijvoorbeeld Parijs doen vrachtwagens soms wel meer dan twee keer zo lang over de reis, meldt Winde. “Normaal gesproken duurt het vier uur om van Marseille naar Lyon te rijden, maar afgelopen week was een chauffeur tien uur onderweg.”

Omrijden zorgt ook voor hogere kosten voor onder meer brandstof. Zijn bedrijf probeert die kosten door te berekenen aan opdrachtgevers, maar dat kunnen zij ook niet altijd opbrengen. Door het omrijden loopt het verlies op tot in de duizenden euro’s per week, zegt Winde.

Boeren in Frankrijk blokkeren sinds vorige week veel snelwegen omdat ze willen dat de Franse overheid meer doet om de zorgen van boeren weg te nemen over problemen binnen de sector. Agrariërs maken zich zorgen over dalende inkomsten, de brandstof- en voedselprijzen en andere hoge kosten. Ook zijn ze niet tevreden over regelgeving.