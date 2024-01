Olieconcern Saudi Aramco ziet af van verhoging productiecapaciteit

Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco zet een streep door zijn plannen om de productiecapaciteit te vergroten. Het bedrijf laat weten daarvoor opdracht te hebben gekregen van de overheid. Saudi-Arabië is een van de grootste olie-exporteurs ter wereld.

Het was de bedoeling dat de productiecapaciteit zou groeien naar 13 miljoen vaten per dag in 2027. Momenteel staat de maximale capaciteit op 12 miljoen vaten (van 159 liter) per dag.

Saudi Aramco produceert nu dagelijks 9 miljoen vaten, dus veel minder dan mogelijk is. Dat komt door de productiebeperkingen door oliekartel OPEC+ om de olieprijzen aan te jagen.

Door af te zien van de productievergroting kan Saudi-Arabië miljarden aan investeringen besparen. Dat geld zou kroonprins Mohammed bin Salman dan kunnen gebruiken voor zijn economische hervormingsplannen om het land minder afhankelijk te maken van inkomsten uit ruwe olie. Zo is Saudi-Arabië veel aan het investeren in bijvoorbeeld infrastructuur, toerisme, duurzame energiebronnen, aardgas en chemicaliën.

Saudi Aramco zegt in maart met meer informatie over de kapitaalinvesteringen te komen bij de bekendmaking van de jaarcijfers.

Een bron bij Saudi Aramco verklaarde tegen persbureau Reuters dat het besluit niet heeft te maken met technische uitdagingen bij het vergroten van de capaciteit en dat het bedrijf klaar is om de uitbreidingsplannen te hervatten als daarom wordt gevraagd. Ook heeft de beslissing niet te maken met verandering van inzicht over de toekomstige olievraag, aldus de ingewijde.