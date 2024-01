Omzet en winst Pfizer kelderen na instorten vraag coronaprikken

De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft het afgelopen boekjaar te maken gehad met een ingestorte omzet en winst. Dat kwam doordat er veel minder vraag was naar het vaccin van Pfizer tegen het coronavirus. Ook een pil tegen het longvirus van Pfizer verkocht veel minder goed nu de coronapandemie voorbij is.

De verkoop van Pfizers coronavaccin daalde met ruim de helft in vergelijking met 2022. Dat kwam vooral doordat de Amerikaanse overheid minder doses afnam. Ook van Paxlovid, een pil die de symptomen van covid afzwakt, verkocht het farmacieconcern veel minder. In het vierde kwartaal was er zelfs sprake van een negatieve omzet uit de coronapillen, omdat de Amerikaanse regering miljoenen doses terugleverde.

De totale omzet daalde met 45 procent tot 50,9 miljard dollar (47 miljard euro). Daarop boekte het bedrijf een winst van 2,1 miljard dollar, wat 93 procent minder is dan een jaar eerder.

Topman Albert Bourla is ondanks de fors lagere resultaten optimistisch. Dat komt vooral doordat Pfizers geneesmiddelen die niet met het coronavirus te maken hebben, wel beter verkochten. Zo steeg de vraag naar geneesmiddelen tegen bepaalde hartziekten en vaccins tegen het RS-virus, dat voor longproblemen kan zorgen bij kleine kinderen of ouderen.

Pfizer wil ook een grotere rol spelen in medicijnen tegen kanker. Daarvoor nam het bedrijf vorig jaar branchegenoot Seagen over voor ongeveer 43 miljard dollar.