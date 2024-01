De Amerikaanse pakketbezorger UPS schrapt 12.000 banen om een terugloop in de hoeveelheid te bezorgen pakketjes en hogere loonkosten te compenseren. Met de ingreep wil het bedrijf dit jaar circa 1 miljard dollar aan kosten besparen.

UPS heeft de hoeveelheid te bezorgen pakketjes zien dalen door terughoudendheid bij de consument. Nu de coronapandemie is afgelopen hebben veel Amerikanen hun aankopen voor bijvoorbeeld de kerst ook weer gewoon in fysieke winkels gedaan, in plaats van bij webshops. Daardoor was er minder werk voor UPS.

Het bedrijf heeft ook de vraag naar zijn luchtvrachtdiensten zien teruglopen. UPS kondigde tevens aan een verkoop te onderzoeken voor zijn brokerdivisie voor trucks Coyote. Bij die tak is de omzet flink gekelderd, mede door dalende tarieven en overcapaciteit.

Beleggers zijn geschrokken van de aankondigingen en hebben het aandeel flink lager gezet op de aandelenbeurzen in New York. Wat meespeelt is dat de resultaten en prognoses die UPS dinsdag presenteerde eveneens tegenvielen bij kenners.

Eind vorige week kwam PostNL ook al met nieuws waarvan beleggers schrokken. PostNL heeft vorig jaar minder pakketten bezorgd dan het bedrijf had verwacht. Ook bestelden Nederlanders meer artikelen bij grote Chinese webshops en aan die pakketten verdient PostNL minder. Daarom zag de onderneming zich genoodzaakt haar verwachtingen voor de jaarwinst over 2023 naar beneden bij te stellen.