Philips verder omlaag in licht hogere AEX

Philips stond dinsdag opnieuw in de staartgroep van de AEX-index op het Damrak, met een min van meer dan 1 procent. Het zorgtechnologieconcern verloor maandag al ruim 4 procent na een tegenvallend kwartaalbericht. Philips kondigde daarin aan voorlopig te stoppen met de verkoop van nieuwe slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Hoe lang deze ban aanhoudt is onduidelijk, maar het zou mogelijk jaren kunnen duren. Philips kampt al langer met de slepende kwestie met zijn defecte slaapapneu-apparaten.

Op de beursvloeren wordt verder uitgekeken naar het economische groeicijfer van de eurozone in het laatste kwartaal van 2023. In het derde kwartaal kromp de economie van het eurogebied nog met 0,1 procent. Daarnaast wachten beleggers op de cijfers van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen. Ook begint de Amerikaanse Federal Reserve dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente woensdag opnieuw onveranderd zal laten.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 820,30 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 904,76 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

Prosus (min 1,6 procent) was de grootste daler in de AEX. De techinvesteerder bleef last houden van de mineurstemming op de Chinese beurzen. Zo zakte internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, 3 procent in Hongkong. Levensmiddelenconcern Unilever en betaalbedrijf Adyen gingen op kop, met plussen van 0,7 procent. Chipmachinemaker ASML won 0,5 procent na een flinke verhoging van het koersdoel door Deutsche Bank.

Bij de kleinere bedrijven zakte Renewi 5 procent. Volgens de afvalverwerker bleven de “uitdagende economische omstandigheden” ook in de laatste drie maanden van vorig jaar voortduren. Door de problemen in de bouwsector heeft het bedrijf in Nederland minder sloop- en bouwafval te verwerken.

In Parijs klom Renault 2 procent. De Franse autofabrikant schrapt zijn plannen voor een beursgang van elektrische auto- en softwaredivisie Ampere. Volgens Renault zitten beleggers momenteel niet te wachten op investeringen in een dergelijk bedrijf als gevolg van een afgezwakte vraag naar elektrische voertuigen.

De euro was 1,0823 dollar waard, tegen 1,0808 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 76,89 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 82,41 dollar per vat.