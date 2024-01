Problemen in bouw zitten afvalverwerker Renewi dwars

De problemen in de bouwsector spelen afvalverwerker Renewi parten. Doordat bouwprojecten stil kwamen te liggen of niet van de grond komen na sterke rente- en prijsstijgingen, heeft het Nederlands-Britse bedrijf minder sloop- en bouwafval te verwerken.

In zijn kwartaalbericht meldt Renewi dat de “uitdagende economische omstandigheden” ook in de laatste drie maanden van vorig jaar bleven voortduren. Vooral de lagere hoeveelheden afval uit de bouw speelt de verwerking van bedrijfsafval in Nederland parten. Andere bedrijfstakken draaiden beter.

Renewi gaf geen exacte omzet- of winstcijfers in het bericht over het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Wel meldde het bedrijf dat ingrepen om de winstmarges op peil te houden effect hebben. De uit de fusie van het Nederlandse Van Gansewinkel en het Britse Shanks ontstane afvalverwerker kondigde eerder aan 160 banen te schrappen, onder andere via gedwongen ontslagen. De meeste van die arbeidsplaatsen zijn afgelopen december verdwenen.