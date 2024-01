Fietsenfabrikant Accell Group, bekend van merken als Batavus en Sparta, gaat in Heerenveen 100 tot 150 banen schrappen, omdat een deel van de productie wordt verplaatst naar fabrieken in Hongarije en Turkije. In Heerenveen worden de twee bestaande fabrieken van Accell samengevoegd, met banenverlies tot gevolg.

Het bedrijf heeft het personeel dinsdagochtend ingelicht over de reorganisatieplannen. Er wordt nog overleg gevoerd over een advies van de ondernemingsraad en ook met de vakbonden.