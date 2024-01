Spaanse economie groeit hard door

De economie van Spanje is in het laatste kwartaal van vorig jaar harder gegroeid dan verwacht. Zowel huishoudens als overheidsinstellingen gaven meer geld uit. Daarnaast stegen de investeringen.

Het bruto binnenlands product (bbp) van Spanje steeg in het vierde kwartaal 0,6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat is een drie keer zo sterke stijging als economen in doorsnee hadden verwacht. Het gaat ook om een groeiversnelling ten opzichte van het derde kwartaal, toen sprake was van 0,4 procent groei.

De groeicijfers vormen een contrast met Nederland, Frankrijk en Duitsland, die de laatste kwartalen te maken hadden met stilstand of lichte krimp. Daarbij speelt onder andere mee dat de Spaanse economie veel harder werd getroffen door de coronapandemie en daar langer van herstelt, wat zich vertaalt in groeicijfers.