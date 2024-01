UPS onderuit, GM stijgt op Wall Street na cijfers

UPS behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse pakketbezorger kwam met tegenvallende resultaten en vooruitzichten. Daarbij kondigde de onderneming aan 12.000 banen te schrappen. Het aandeel werd in de vroege handel dik 8 procent lager gezet. Branchegenoot FedEx ging mee omlaag en verloor 2 procent.

De kwartaalcijfers van General Motors vielen wel in de smaak bij beleggers. De autofabrikant boekte meer winst dan verwacht. Ook gaf financieel directeur Paul Jacobson aan dat GM goed gepositioneerd is voor opnieuw een sterk financieel jaar in 2024. Beleggers beloonden het aandeel met een koerswinst van bijna 8 procent. Concurrent Ford won een kleine 2 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de sterke koerswinsten en nieuwe recordstanden een dag eerder. Beleggers wachten vooral op de resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet, die na de slotbel naar buiten komen.

Ook begint de Amerikaanse Federal Reserve dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente woensdag opnieuw onveranderd zal laten. Op de financiële markten wordt dan ook vooral gelet of Fed-voorzitter Jerome Powell iets zal gaan zeggen over wanneer de rente zal worden verlaagd, nu de inflatie flink is afgekoeld.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie hoger op 38.339 punten. De brede S&P 500-index steeg ook iets, tot 4929 punten, en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 15.607 punten.

Pfizer leverde 1,5 procent in. Het farmaceutische concern, bekend van zijn coronavaccin, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Dat kwam doordat de Amerikaanse overheid minder doses van Pfizers coronapillen terugstuurde dan verwacht. De omzet viel daarentegen wat tegen.

Whirlpool verloor 5 procent. De Amerikaanse witgoedproducent boekte in het afgelopen kwartaal meer winst en omzet dan verwacht. De vooruitzichten voor het hele boekjaar stelden echter teleur.

JetBlue zakte 3 procent. De luchtvaartmaatschappij leed afgelopen kwartaal minder verlies dan gevreesd. JetBlue zag eerder deze maand zijn poging om branchegenoot Spirit Airlines over te nemen stranden. De overnamedeal van 3,8 miljard dollar werd namelijk verboden door een Amerikaanse rechter. Nu het waarschijnlijk te lang duurt om goedkeuring te krijgen voor de samenvoeging overweegt JetBlue een punt te zetten achter de deal.