Fed-baas Powell heeft meer bewijs nodig dat inflatie afkoelt

De Federal Reserve heeft meer bewijs nodig dat de inflatie afkoelt, voordat gedacht kan worden aan het verlagen van de rente. Die boodschap had Fed-voorzitter Jerome Powell in een toespraak nadat de Amerikaanse centrale bank de rente opnieuw ongewijzigd had gelaten. Weliswaar denkt hij dat de rente zijn piek heeft bereikt, toch zegt Powell dat de Fed de rente zo nodig nog langer op het huidige niveau zal houden. “We roepen de overwinning nog niet uit.”

De inflatie in de Verenigde Staten kwam in december nog uit op 3,4 procent. De beleidsmakers willen het liefst dat de prijzen in doorsnee met 2 procent stijgen. De Fed lijkt dus nog altijd de effecten van eerdere renteverhogingen, om de inflatie terug te dringen, af te willen wachten.

Wel acht Powell het “waarschijnlijk” dat de rente “op een bepaald moment” dit jaar naar beneden gaat. Hij gaf daarbij echter geen duidelijk tijdpad, al acht hij een renteverlaging in maart “niet waarschijnlijk”. Op de financiële markten wordt al tijden gehoopt dat de rente omlaag gaat, aangezien dat over het algemeen gunstig is voor de waardering van aandelen. Maar vooralsnog is “de progressie richting ons inflatiedoel van 2 procent niet verzekerd”, concludeert Powell.

De Fed-baas lijkt onder meer te kijken naar de Amerikaanse arbeidsmarkt, die een grote rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve. “Als we een onverwachte verzwakking van de arbeidsmarkt zouden zien, dan zou dat zeker meewegen om de rente sneller te verlagen”, zei Powell. “Maar als de inflatie hardnekkiger of hoger wordt, dan valt er wat voor te zeggen deze naar een later moment te verplaatsen”, zei hij verder over de mogelijke renteverlaging.

Het rentetarief in de Verenigde Staten ligt tussen een bandbreedte van 5,25 en 5,50 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2001. De laatste verhoging dateert van juli vorig jaar.