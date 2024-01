Geplaagd Boeing dringt kwartaalverlies fors terug

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft in het vierde kwartaal zijn verlies fors verminderd. Wel zorgen de problemen met de 737 MAX-toestellen ervoor dat Boeing nu geen verwachtingen voor dit jaar uitspreekt. Volgens topman Dave Calhoun ligt de focus namelijk op het aanpakken van de problemen met kwaliteit.

Het nettoverlies kwam in het afgelopen kwartaal uit op 23 miljoen dollar. Dat was een jaar geleden nog een min van 634 miljoen dollar, mede door hoge kosten. De omzet steeg met 10 procent tot 22 miljard dollar. Over heel 2023 werd een verlies in de boeken gezet van 2,2 miljard dollar op een omzet van 77,8 miljard dollar.

Boeing is in opspraak gekomen nadat begin deze maand een deurpaneel van een 737 MAX 9-vliegtuig van Alaska Airlines tijdens de vlucht losraakte. Na inspectie bleek dat meerdere bouten in het paneel loszaten. Bij andere MAX 9-vliegtuigen waren daarna ook losse bouten gevonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA hield tijdelijk vliegtuigen van dit model aan de grond.

Topman Calhoun stelt dat het daarom nu niet de tijd is om verwachtingen te geven en dat eerst moet worden gewerkt aan het terugwinnen van vertrouwen van klanten, toezichthouders, aandeelhouders en het publiek in de kwaliteit, veiligheid en controles bij Boeing.