Google-moeder Alphabet en chipmaker AMD onderuit op Wall Street

Google-moederbedrijf Alphabet en chipproducent AMD gingen woensdag onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Alphabet boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. De advertentie-inkomsten van Google stelden echter wat teleur. Beleggers grepen de resultaten daarnaast aan om wat winst te nemen na de recente sterke opmars van Alphabet. Het aandeel zakte 5,7 procent.

AMD presteerde afgelopen kwartaal in lijn met de verwachtingen, maar de omzetvoorspelling voor het huidige kwartaal viel tegen. Dat aandeel werd 4,1 procent lager gezet. Ook Microsoft (min 0,1 procent) kwam met cijfers. Het techconcern zag de omzet en winst afgelopen kwartaal flink stijgen, geholpen door de toegenomen interesse in toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Wel maken beleggers zich zorgen over de hoge kosten van de AI-projecten.

Beleggers wachten daarnaast op het rentebesluit van de Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese beurshandel bekend wordt gemaakt. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente opnieuw onveranderd zal laten. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd of Fed-voorzitter Jerome Powell iets zal zeggen over wanneer de rente zal worden verlaagd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 38.494 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,5 procent tot 4901 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,1 procent tot 15.343 punten.

Tesla zakte 2,9 procent. Een Amerikaanse rechter heeft een beloningspakket ter waarde van 55 miljard dollar voor Tesla-topman Elon Musk verworpen. Musk kreeg het pakket al in 2018 toegezegd bij Tesla. Maar een aandeelhouder bestempelde de megabeloning als buitensporig. Een rechter in Delaware is meegegaan in die redenering.

Boeing steeg 1,7 procent. De vliegtuigbouwer leed afgelopen kwartaal minder verlies dan verwacht. Het concern stelde geen verwachtingen voor dit jaar af te geven. Volgens topman Dave Calhoun heeft Boeing “veel te bewijzen” om het vertrouwen van toezichthouders en klanten te herwinnen. Het concern kwam onder vuur te liggen doordat een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines begin deze maand een noodlanding moest maken nadat een deurpaneel van het toestel was losgeraakt.

Ook Starbucks kwam met cijfers. De koffieketen liet weten dat de oorlog tussen Israël en Hamas een “aanzienlijk impact” heeft op de verkopen in het Midden-Oosten. Ook verlaagde Starbucks zijn verkoopvooruitzichten voor het hele jaar. Niettemin won het aandeel bijna 3 procent.