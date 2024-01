Goudwisselkantoor ziet inkoop gouden sieraden flink toenemen

Door de hoge goudprijs doen meer mensen gouden munten, sieraden en goudbaren van de hand, meldt Goudwisselkantoor op basis van eigen transactiegegevens. De handelaar, met naar eigen zeggen 145 vestigingen in Nederland, België en Duitsland, zag de inkoop hiervan vorig jaar met 28 procent toenemen.

Volgens de onderneming realiseerden veel particulieren die gouden sieraden bezitten, zich dat hun goud een aardig bedrag kan opleveren. Ook het aantal verpandingen is vorig jaar flink toegenomen, met een plus van 27 procent.

Daarentegen liep het totale aantal transacties voor de verkoop van goud juist met een kwart terug. “Over de gehele linie zijn we erg tevreden over de resultaten die we in 2023 hebben geboekt”, zegt directeur Johan de Ruiter, die niet schrikt van die laatste afname.

2022 was volgens hem een uitzonderlijk jaar waarin de wereldeconomie grote schokken kreeg. “Dat leidde tot een explosieve groei van het aantal transacties.” Inmiddels is de inflatie alweer behoorlijk gedaald en lijkt er op termijn uitzicht op een gematigd economisch herstel, geeft De Ruiter aan. “Doordat de omstandigheden enigszins normaliseren, loopt ook het aantal transacties evenredig terug.”

Goudwisselkantoor merkte verder dat er bij het bedrijf afgelopen jaar veel meer valuta’s gewisseld werden. Dit komt waarschijnlijk omdat mensen weer vaker naar het buitenland op vakantie gingen.

De onderneming, met hoofdkantoor in Klaaswaal, is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het in- en verkopen van goud, zilver en munten. Goudwisselkantoor groeide afgelopen jaar van ruim 330 naar meer dan 400 medewerkers en wil dit jaar verder groeien.