IATA ziet meer luchtvracht wereldwijd door onrust Rode Zee

Het wereldwijde goederenvervoer door de lucht is in december gestegen, meldt de internationale brancheorganisatie voor luchtvaart IATA. Dat komt onder andere doordat veel vrachtschepen de Rode Zee mijden na aanvallen door Jemenitische Houthi-rebellen op de scheepvaart. Dat zorgt voor meer vraag naar luchtvrachtdiensten.

Vliegtuigen vervoerden in december 10,8 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar, de sterkste stijging op jaarbasis in ruim twee jaar tijd. Daarbij speelt ook mee dat 2022 een zwak jaar was voor de luchtvracht.

De vraag naar luchtvracht steeg onder meer tussen Europa en Azië in de tweede helft van vorig jaar. Regionale conflicten, vooral die in de Rode Zee, zorgden volgens IATA voor die groei. “Door de recente verstoringen van vaarroutes in de Rode Zee zijn sommige verladers overgestapt op luchtvracht’, zegt topman Willie Walsh van de brancheorganisatie.

De groei eind vorig jaar zorgde er echter niet voor dat over heel 2023 meer goederen door de lucht werden vervoerd. Vorig jaar werd bijna 2 procent minder vracht overgevlogen dan in het jaar daarvoor.

Vrachtschepen in de Rode Zee worden sinds eind vorig jaar regelmatig aangevallen door de Houthi’s uit Jemen. Daarom hebben meerdere containerrederijen, waaronder Maersk, besloten om niet meer door de Rode Zee te varen. Schepen varen nu om Afrika heen en dat zorgt voor vertragingen en veel hogere containertarieven.