Krimp Saudische economie door productieverlaging olie

De economie van Saudi-Arabië is in het vierde kwartaal van vorig jaar opnieuw gekrompen onder druk van de productieverlagingen door oliekartel OPEC+. Door die productieverminderingen waren er minder inkomsten uit de export van olie voor Saudi-Arabië. Het land nam namelijk een groot deel van die verlagingen voor zijn rekening.

De economie kromp in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 3,7 procent. In het voorgaande kwartaal was al een daling met 4,4 procent te zien. Over heel 2023 toonde de grootste economie van het Midden-Oosten een neergang van 0,9 procent.

Door de productie te verlagen wil de OPEC+ de olieprijzen stuwen. Maar daar stonden zorgen over een afzwakkende wereldeconomie en minder sterke olievraag tegenover, wat weer voor een dempend effect zorgde. Wel leidde de onrust in het Midden-Oosten door de oorlog tussen Hamas en Israël voor een tijdelijke opleving van de olieprijzen. Inmiddels zijn de prijzen weer behoorlijk gezakt.

Dinsdag werd nog bekend dat staatsolieconcern Saudi Aramco een streep zet door de plannen om de productiecapaciteit te vergroten. Het was de bedoeling dat de productiecapaciteit zou groeien naar 13 miljoen vaten per dag in 2027. Momenteel staat de maximale capaciteit op 12 miljoen vaten.

Saudi Aramco produceert nu dagelijks 9 miljoen vaten, dus veel minder dan mogelijk is. Dat komt door de productiebeperkingen door de OPEC+.