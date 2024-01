Modeketen H&M stelt nieuwe topman aan, voert winst op

Modewinkelconcern H&M heeft Daniel Ervér benoemd tot de nieuwe topman van het Zweedse bedrijf. Hij komt uit de eigen gelederen van H&M en volgt Helena Helmersson op, maakte het bedrijf bekend bij zijn cijfers over het afgelopen jaar. Daaruit bleek dat het bedrijf veel winstgevender was dan in 2022.

Ervér is sinds 2005 in dienst bij H&M, waar hij zich opwerkte tot eindverantwoordelijke voor de gelijknamige winkelketen. Hij blijft die rol vervullen, naast de taak van topbestuurder van het gehele concern waar ook merken als Monki, Weekday en & Other Stories onder vallen.

Helmersson verlaat H&M na een dienstverband van 26 jaar, waarvan de laatste vier jaar als topvrouw. Bestuursvoorzitter Karl Johan Persson van H&M dankt haar om ingrepen die onder andere de winstgevendheid van het bedrijf verbeterden. In het boekjaar 2022 voerde ze een grote reorganisatie door om de sterk gestegen materiaal- en vervoerskosten op te vangen, waarbij zo’n 1500 mensen hun baan verloren.

In haar laatste toelichting op de kwartaal- en jaarcijfers zegt Helmersson dat de brutowinstmarges zijn gestegen. Het afgelopen boekjaar steeg de nettowinst tot 8,7 miljard Zweedse kroon, omgerekend bijna 772 miljoen euro. Dat is ruim het dubbele van het nettoresultaat van een jaar eerder. Daarbij speelt mee dat de reorganisatiekosten toen nog zwaar op de winst drukten.