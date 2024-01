Musk geeft af op staat Delaware na blokkade megabeloning

Elon Musk heeft in een reeks berichten op socialemediaplatform X geklaagd over de staat Delaware, waar het door hem geleide bedrijf Tesla formeel is gevestigd. Een rechter in de Amerikaanse staat blokkeerde een megabeloning die de fabrikant van elektrische auto’s zijn topman wilde toekennen, na een klacht van een kleine aandeelhouder.

“Vestig je bedrijf nooit in de staat Delaware”, schreef Musk op het door hem gekochte socialemediaplatform. Hij hintte in andere berichten ook op een ‘vertrek’ van Tesla uit Delaware, door de formele vestigingsstaat te veranderen in Texas of Nevada.

Een rechtbank in Delaware verwierp deze week een beloningspakket met een waarde van zo’n 55 miljard dollar voor de Tesla-topman. Musk kreeg dat pakket met aandelenopties in 2018 toegezegd, maar een aandeelhouder vond die beloning buitensporig en krijgt nu gelijk van de rechter.

Volgens Musk is dat onterecht, omdat een grote meerderheid van de aandeelhouders van Tesla instemde met de megabeloning. “Ik raad je aan je te vestigen in Nevada of Texas als je liever hebt dat aandeelhouders de beslissingen nemen”, sneert hij op X.

Veel Amerikaanse bedrijven vestigen zich juridisch in Delaware, onder andere vanwege belastingvoordelen. Ook zouden de heldere wetten voor bedrijven een voordeel zijn. Volgens hoogleraar ondernemingsrecht Jill Fisch van de University of Pennsylvania is het geklaag van Musk over Delaware onterecht.

“Musk houdt niet van Delaware omdat hij daar rekenschap moet afleggen voor zijn acties en daar is hij niet aan gewend”, zegt ze tegen persbureau Bloomberg. “De rechtbanken van Delaware staan erom bekend dat ze bereid zijn om grootaandeelhouders tot de orde te roepen als ze te ver gaan.”

De miljardair verplaatste eerder zijn andere bedrijf X van Delaware naar Nevada. Dat deed hij bij de naamsverandering van het voormalige Twitter.