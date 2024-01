Muziekconcern UMG onderaan in AEX, KPN licht hoger

Universal Music Group (UMG) was woensdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak. Het muziekconcern dreigt zijn muziek, van bekende popsterren als bijvoorbeeld Taylor Swift en Lady Gaga, van de populaire filmpjesapp TikTok te halen. Het bedrijf heeft namelijk nog geen overeenstemming bereikt over het verlengen van een licentiedeal met TikTok die woensdag afloopt. Het aandeel verloor 1,4 procent.

KPN won 0,6 procent na publicatie van de resultaten. Het telecomconcern zag de omzet in 2023 licht stijgen. De nettowinst klom met 10 procent. Volgens topman Joost Farwerck groeide de omzet in alle segmenten en voegde KPN vorig jaar een recordaantal huishoudens aan het glasvezelnetwerk toe. Voor dit jaar herhaalde KPN zijn eerder afgegeven verwachtingen. Ook bevestigde het bedrijf dit jaar voor 200 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

Beleggers verwerkten verder de resultaten van de Amerikaanse techconcerns Microsoft en Alphabet. Beide bedrijven zagen de omzet en winst afgelopen kwartaal flink stijgen, geholpen door de toegenomen interesse in toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Bij Microsoft viel de omzetgroei van de clouddivisie echter wat tegen en bij Alphabet stelden de advertentie-inkomsten van Google teleur.

Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese beurshandel wordt bekengemaakt. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente opnieuw onveranderd zal laten. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd of Fed-voorzitter Jerome Powell iets zal zeggen over wanneer de rente zal worden verlaagd, nu de inflatie flink is afgekoeld.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 821,14 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 899,22 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent. Parijs won 0,1 procent.

In de chipsector verwerkten beleggers de resultaten van AMD. De Amerikaanse chipproducent presteerde afgelopen kwartaal in lijn met de verwachtingen, maar de omzetvoorspelling voor het huidige kwartaal viel tegen. Chipbedrijf Besi zakte 1,2 procent. ASMI en ASML verloren tot 0,6 procent.

In de MidKap zakte Corbion 1,5 procent. Het speciaalchemiebedrijf kwam voorafgaand aan zijn beleggersdag met nieuwe groeidoelen voor 2024 en 2025.

De euro was 1,0810 dollar waard, tegen 1,0844 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 77,46 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 82,52 dollar per vat.