Muziekconcern UMG verliest in AEX na uitblijven licentie TikTok

Universal Music Group (UMG) is woensdag lager geëindigd in de AEX-index op het Damrak. Het grote muziekconcern dreigt zijn muziek, van bekende popsterren als Ariana Grande, Taylor Swift en The Weeknd, van TikTok te halen. Er is namelijk nog geen overeenstemming bereikt over het verlengen van een licentiedeal met de populaire filmpjesapp. De huidige overeenkomst verloopt woensdag. Het aandeel UMG sloot 1,4 procent lager.

Beleggers hadden verder oog voor het rentebesluit van de Federal Reserve. Dat wordt na het sluiten van de Europese beurshandel bekendgemaakt. De algemene verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank de rente wederom onveranderd laat. De aandacht zal echter vooral uitgaan naar de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell. Mogelijk zal hij iets zeggen over het moment waarop de rente omlaag kan, nu de inflatie flink is afgenomen.

De AEX-index stond aan het einde van de handelsdag 0,3 procent lager op 818,21 punten. De MidKap verloor ook 0,3 procent, tot 899,40 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt noteerden minnen tot 0,4 procent.

Sterkste daler in de hoofdindex op Beursplein 5 was chipbedrijf Besi. Het aandeel eindigde 1,8 procent lager. In de chipsector verwerkten beleggers de resultaten van de Amerikaanse chipproducent AMD. Dat bedrijf presteerde afgelopen kwartaal in lijn met de verwachtingen, al viel de omzetverwachting voor het huidige kwartaal minder in de smaak. Ook chipbedrijven ASMI en ASML verloren, respectievelijk 0,9 procent en 0,4 procent.

KPN steeg 0,5 procent na publicatie van de resultaten. Het telecombedrijf haalde vorig jaar meer inkomsten binnen en ook de nettowinst steeg. De omzet steeg in alle segmenten en KPN voegde een recordaantal huishoudens aan het glasvezelnetwerk toe, aldus topman Joost Farwerck. Voor dit jaar herhaalde KPN zijn eerder afgegeven verwachtingen.

Corbion daalde in de MidKap 4,7 procent. Het speciaalchemiebedrijf kondigde aan wereldwijd ongeveer tweehonderd banen te schrappen als onderdeel van een reorganisatie. Hoeveel banen in Nederland verdwijnen is nog onduidelijk. Wereldwijd telt Corbion ruim 2600 werknemers, waarvan ongeveer zevenhonderd in Gorinchem en op het hoofdkantoor in Amsterdam.

De euro was 1,0849 dollar waard, tegen 1,0844 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 1,9 procent goedkoper en kostte 76,35 dollar per vat. Een vat Brentolie daalde 1,2 procent in prijs tot 81,86 dollar.