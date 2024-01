Nieuwe contractvorm moet slimmer gebruik stroomnet bevorderen

Een goedkopere transportovereenkomst voor in de ‘daluren’ moet slimmer gebruik van het stroomnet bevorderen. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die het voor netbeheerders mogelijk maakt om aan bedrijven contracten zonder vaste transportcapaciteit aan te bieden.

Volgens de toezichthouder is de nieuwe optie interessant voor ondernemingen die niet op alle momenten van de dag dezelfde hoeveelheid stroom nodig hebben. Denk aan bedrijven die hun apparatuur tijdelijk uit kunnen zetten of bijvoorbeeld aan laadstations voor elektrische bussen.

Tot nu toe konden netbeheerders alleen contracten met vaste transportrechten aanbieden. Een bedrijf met een aansluiting zou dan dus op elk moment van de dag over zijn rechten op het stroomnet moeten kunnen beschikken.

Maar op veel plaatsen in Nederland zit het net inmiddels zo vol dat er geen ruimte meer is voor nieuwe aansluitingen met zo’n gegarandeerd recht op transportcapaciteit. De ACM legt uit dat er op rustige uren vaak nog wel ruimte is, maar tijdens piekmomenten niet.

De nieuwe contracten, die aansluiten bij zogenoemd spitsmijden op het stroomnet, mogen vanaf donderdag worden aangeboden in gebieden waar het stroomnet vol zit. Mogelijk dat nog niet alle netbeheerders dit meteen doen. Vanaf 1 februari volgend jaar zijn ze hier ook echt toe verplicht.