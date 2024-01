Rem op buitenlandse studenten baart KPN zorgen

KPN-topman Joost Farwerck is bezorgd over de toenemende steun in de politiek voor het weren van buitenlandse arbeidskrachten en studenten. Zo heeft het telecombedrijf veel technologisch hoog opgeleid personeel nodig, dat vaak van over de grens komt. Ook plannen om de internationalisering van het hoger onderwijs af te remmen, kunnen niet op zijn goedkeuring rekenen.

“Als het echt zo is dat we buitenlandse studenten proberen te weren, zet je geen goede stap als land. Dan moet je wel even opletten”, zei Farwerck in een gesprek met journalisten over de kwartaal- en jaarcijfers van het bedrijf.

Hij wees ook op het relatief hoge aandeel internationale medewerkers bij KPN. “We werken met veel dagelijks ingehuurde krachten. Laatst was ik op een bijeenkomst en 20 procent sprak geen Nederlands. We zijn gewend internationaal te werken”, zei Farwerck. Daarnaast is het volgens hem nodig om internationaal werknemers te kunnen werven om “mee te kunnen op wereldniveau”.

Geert Wilders’ PVV, de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen, pleit onder andere voor een forse beperking van het aantal buitenlandse studenten. Ook wil de partij een rem op arbeidsmigratie. Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omzigt, dat ook veel zetels won en over een coalitie onderhandelt, wil het Engels als voertaal voor veel opleidingen op Nederlandse universiteiten aan banden leggen.

Eerder deze maand hekelde ook topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML plannen om het aantal migranten en buitenlandse studenten in te perken. Als die ingrepen het moeilijker maken om geschikte werknemers uit het buitenland te werven, zou ASML zijn activiteiten naar andere landen kunnen verhuizen, zei hij tegen nieuwszender RTL Z.