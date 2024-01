Resultaten KPN en rentebesluit Fed centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar KPN. Het telecomconcern zag de omzet in 2023 met 2,5 procent stijgen tot dik 5,4 miljard euro. De nettowinst klom met 10 procent tot 843 miljoen euro. Volgens topman Joost Farwerck groeide de omzet in alle segmenten en voegde KPN vorig jaar een recordaantal huishoudens aan het glasvezelnetwerk toe. Voor dit jaar herhaalde KPN zijn eerder afgegeven verwachtingen. Ook bevestigde het bedrijf dit jaar voor 200 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

Beleggers verwerken daarnaast de resultaten van de grote Amerikaanse techconcerns Microsoft en Alphabet. Beide bedrijven zagen de omzet en winst afgelopen kwartaal flink stijgen, geholpen door de toegenomen interesse in toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Bij Microsoft viel de omzetgroei van de clouddivisie echter wat tegen en bij Alphabet stelden de advertentie-inkomsten van Google teleur.

Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese beurshandel bekend wordt gemaakt. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente opnieuw onveranderd zal laten. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd of Fed-voorzitter Jerome Powell iets zal zeggen over wanneer de rente zal worden verlaagd, nu de inflatie flink is afgekoeld.

De AEX-index lijkt licht lager te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent hoger. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 1,5 en 1,3 procent, na een verdere krimp van de Chinese industrie in januari.

In de chipsector verwerken beleggers de resultaten van de Amerikaanse chipproducent AMD en de Zuid-Koreaanse chipmaker Samsung. AMD presteerde afgelopen kwartaal in lijn met de verwachtingen, maar de omzetvoorspelling voor het huidige kwartaal viel tegen. Samsung bevestigde dat de operationele winst in het vierde kwartaal met 35 procent is gezakt.

Corbion kwam voorafgaand aan een beleggersdag met nieuwe groeidoelen. Voor 2024 en 2025 rekent het speciaalchemiebedrijf op een omzetgroei van de kernactiviteiten van 2 tot 6 procent. Ook kwam Corbion met voorlopige cijfers over 2023, die volgens topman Olivier Rigaud in lijn lagen met de eerder afgegeven verwachtingen.

De euro was 1,0819 dollar waard, tegen 1,0844 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 77,60 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 82,55 dollar per vat.