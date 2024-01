Toeleverancier bakkerijen Zeelandia houdt ontslagen beperkt

Bij het Zeeuwse familiebedrijf Zeelandia, leverancier van ingrediënten aan brood- en banketbakkerijen, verdwijnen 89 van de 454 banen in Nederland, meldt het bedrijf. Er vallen 33 gedwongen ontslagen. De rest van de banen verdwijnen omdat werknemers zelf het bedrijf verlaten en door het niet invullen van vacatures.

De onderneming kondigde in november al aan te gaan reorganiseren in Nederland. Volgens het bedrijf verkiest de consument namelijk steeds vaker de supermarkt boven de ambachtelijke bakkerij voor brood- en banketproducten. Daardoor is het bedrijf genoodzaakt om kostenbesparingen door te voeren.

“De beslissing om tot deze reorganisatie over te gaan was geen gemakkelijke. Maar zij is essentieel om ons bedrijf te versterken en voor te bereiden op een duurzame toekomst”, verklaarde topman Frans van Luijk. Voor de betrokken mensen is een sociaal plan afgesproken met de ondernemingsraad en vakbonden dat zich richt op begeleiding naar nieuw werk.

Zeelandia is niet alleen in Nederland actief, maar is een wereldwijde speler op de markt van bakkerijgrondstoffen. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 3200 medewerkers.