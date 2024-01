Uber krijgt privacyboete van 10 miljoen euro

Uber krijgt een privacyboete van 10 miljoen euro omdat het technologiebedrijf te onduidelijk is over de omgang met persoonlijke gegevens van Europese chauffeurs. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die de geldstraf oplegde, gaf Uber onvoldoende openheid van zaken over hoelang het bedrijf dit soort gegevens bewaarde. Daarnaast was het onduidelijk naar welke landen buiten Europa Uber die informatie doorstuurde. Uber zou het chauffeurs die via de app van het bedrijf ritten uitvoerden ook moeilijk hebben gemaakt om informatie op te vragen over hun persoonlijke gegevens.

Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen is transparantie over de verwerking van persoonsgegevens belangrijk voor de bescherming van je privacy. “Als je niet weet wat er met jouw gegevens gebeurt, dan weet je ook niet of je benadeeld of oneerlijk behandeld wordt, en kun je niet voor je rechten opkomen”, stelt hij.

De boete kwam er na een klacht namens 170 Franse chauffeurs, die zich beklaagden over de moeite die ze moesten doen om inzage te krijgen in alle gegevens die Uber over ze had verzameld. Bedrijven zijn volgens Europese privacyrichtlijnen verplicht om die informatie op aanvraag te delen met klanten of gebruikers van een app. Uber had weliswaar een digitaal formulier om zo’n aanvraag te doen, maar volgens de AP maakte Uber dit moeilijk vindbaar.

“Dit laat zien dat Uber een dermate hoge drempel plaatste wanneer chauffeurs hun recht op privacy wilden uitoefenen en dat mag niet. Uber had de chauffeurs juist moeten faciliteren. Dat staat ook in de wet”, zegt Wolfsen.

Dat een Nederlandse toezichthouder de boete uiteindelijk uitdeelt, komt doordat Uber zijn Europese hoofdkantoor in Amsterdam heeft staan. Volgens de AP heeft Uber nu wel maatregelen genomen om zaken te verbeteren. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf heeft toch bezwaar gemaakt tegen de boete.