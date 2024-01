Wall Street eindigt flink lager na rentehints Fed-baas Powell

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag flink lager geëindigd. Beleggers leken te schrikken van uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell nadat de Federal Reserve het rentetarief opnieuw ongewijzigd had gelaten. Volgens hem is het namelijk nog niet zeker dat de rente in maart al omlaag gaat, iets waar op de financiële markten vurig op werd gehoopt.

Een lagere rente is over het algemeen namelijk gunstig voor de waardering van aandelen. Maar voordat de rente omlaag kan, heeft de Federal Reserve meer bewijs nodig dat de inflatie in de Verenigde Staten verder afkoelt, stelde Powell. Weliswaar denkt hij dat de rente zijn piek heeft bereikt, toch zegt de Fed-baas dat de Amerikaanse centrale bank de rente zo nodig nog langer op het huidige niveau zal houden. Wel acht Powell het “waarschijnlijk” dat de rente “op een bepaald moment” dit jaar naar beneden gaat.

Het rentebesluit van de Fed en de toespraak van Powell drukten op de koersen op Wall Street. De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag uiteindelijk 0,8 procent lager af, op 38.150,30 punten. De brede S&P 500 verloor 1,6 procent tot 4845,65 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 2,2 procent tot 15.164,01 punten.

Alphabet behoorde tot de sterkste dalers op de beurs met een min van 7,5 procent. Het moederbedrijf van Google boekte het vorige kwartaal meer omzet dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook de winst viel hoger uit, al vielen de inkomsten uit Google-advertenties wat tegen. Beleggers grepen de resultaten daarnaast aan om wat winst te nemen na de recente sterke opmars van Alphabet.

eBay zakte 2,1 procent. De online marktplaats heeft een schikking van 59 miljoen dollar getroffen met de Amerikaanse overheid. Het ministerie van Justitie in de VS beschuldigde eBay ervan illegaal apparaten te verkopen die gebruikt konden worden voor de productie van illegale drugs en namaakmedicijnen. Het zou gaan om duizenden machines.

Mondelez zakte 1,4 procent na tegenvallende resultaten. Door de prijsverhogingen van het bedrijf achter chocolademerken als Oreo, Milka, Cadbury en Toblerone stond de vraag naar zijn producten onder druk.

De euro was 1,0807 dollar waard, tegen 1,0849 dollar bij het sluiten van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,7 procent in prijs tot 75,76 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper en kostte 81,71 dollar per vat.