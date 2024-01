Wereldwijde vraag naar vliegreizen bijna terug op pre-coronaniveau

De wereldwijde vraag naar vliegreizen is bijna terug op het niveau van voor de coronapandemie. Dat heeft de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA uitgerekend.

Gemeten in door reizigers afgelegde kilometers lag de vraag naar vliegreizen vorig jaar bijna 37 procent hoger dan in 2022. Daarmee is de luchtvaart terug op ruim 94 procent van het niveau van 2019, het laatste jaar voor de virusuitbraak.

“Het verkeer in december lag slechts 2,5 procent onder het niveau van 2019, met sterke prestaties in het vierde kwartaal, waardoor luchtvaartmaatschappijen in 2024 een terugkeer naar normale groeipatronen verwachten”, zegt IATA-topman Willie Walsh in een toelichting.