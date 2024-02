AEX kruipt richting record, Adidas verliest op beurs Frankfurt

De beurzen in Europa zijn donderdag met wisselende resultaten geëindigd. De AEX-index op het Damrak kroop gedurende de handelsdag steeds dichter naar de hoogste slotstand ooit van 827,57 punten. Dat record werd in november 2021 bereikt. Op de beurs in Frankfurt behoorde Adidas tot de verliezers met een min van 2,1 procent.

Het sportartikelenconcern heeft gewaarschuwd voor grote impact van ongunstige wisselkoerseffecten op zijn resultaten. Daardoor pakt de winst dit jaar veel lager uit dan analisten in doorsnee voor mogelijk hielden. Beleggers reageren geschokt en Adidas kelderde donderdag al zo’n 9 procent op de beurs in Frankfurt. Het bedrijf probeert de schade te beperken door de overgebleven voorraden ter waarde van zo’n 250 miljoen euro aan Yeezy-artikelen te verkopen. Die collectie is over van de samenwerking met rapper Ye, die werd stopgezet na vermeende antisemitische uitspraken.

Uiteindelijk sloot de AEX-index 0,5 procent hoger op 822,09 punten. De MidKap daalde 1,5 procent tot 885,91 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,9 procent.

In de AEX was ING verreweg de grootste daler. De bank kwam donderdag met kwartaalcijfers waaruit naar voren kwam dat de nettowinst in 2023 is verdubbeld dankzij de hogere rentes. Voor dit jaar rekent ING op lagere rente-inkomsten. De bank maakt onlnags bekend daar minder afhankelijk van te willen worden, omdat ING verwacht dat de flink gestegen rente weer gaat dalen. Het aandeel eindigde 6,4 procent lager.

Shell stond daarentegen tussen de stijgers in de hoofdindex op Beursplein 5, met een plus van 2,1 procent. Het olie- en gasconcern zag de winst ruimschoots halveren in 2023, maar het resultaat was desondanks beter dan verwacht. Een jaar eerder ging er nog een recordwinst van dik 42 miljard dollar de boeken in dankzij de hoge prijzen van olie en gas door de oorlog in Oekraïne.

De chipbedrijven op de Amsterdamse beurs toonden wat herstel na verliezen op woensdag. Zo sloten Besi, ASMI en ASML met plussen van respectievelijk 0,6 procent, 1,4 procent en 1,8 procent. Een dag eerder gingen de koersen nog omlaag na resultaten van de Amerikaanse chipproducent AMD die niet in de smaak vielen bij beleggers.

De euro was 1,0854 waard, tegen 1,0849 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 76,67 dollar per vat. Een vat Brentolie kostte 1 procent meer op 81,35 dollar.