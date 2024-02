Amazon breekt records in feestdagenperiode

Amazon heeft een sterke feestdagenperiode achter de rug, met onder meer recordverkopen tijdens de koopjesfestijnen Black Friday en Cyber Monday. In aanloop naar de feestdagen kochten mensen afgelopen kwartaal bij elkaar meer artikelen bij het Amerikaanse webwinkelconcern dan ooit tevoren. Dit ondanks de hoge inflatie.

Van oktober tot en met december ging een totale omzet in de boeken van 170 miljard dollar. Dat was 14 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Meer dan 100 miljard dollar werd binnengehaald via de verkopen op de voor het bedrijf belangrijke Noord-Amerikaanse markt. Ook clouddivisie AWS liet verdere groei zien.

Prijsverhogingen hielpen eveneens mee bij de aanhoudende omzetgroei. Zo heeft Amazon de prijs van zijn Amazon Prime-abonnement in Nederland nog niet zo lang geleden met 2 euro verhoogd naar 5 euro per maand. Daarmee is de streamingdienst van Amazon overigens nog steeds veel goedkoper dan rivaal Netflix.

Eerder bleek al dat de hoge inflatie en hogere rente consumenten er niet van weerhielden om meer te shoppen bij Amazon. De jaaromzet kwam uiteindelijk 12 procent hoger uit dan in 2022 op bijna 575 miljard dollar.

Hiervan hield Amazon ruim 30 miljard dollar aan winst over, waar een jaar terug nog een kleine 3 miljard dollar verlies werd geleden. Destijds werd het resultaat flink gedrukt door een waardedaling van een belang van Amazon in Rivian, een maker van elektrische voertuigen.