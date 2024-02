Baas ING ziet klimaataanpak als grote, maar ingewikkelde uitdaging

De klimaataanpak is een van de grootste uitdagingen die we hebben in de wereld, zo niet de grootste. Maar tegelijkertijd is het ook ingewikkeld, heeft topman Steven van Rijswijk van ING gezegd bij de presentatie van de jaarcijfers van de bank. Daarmee reageert hij op de klimaatzaak die Milieudefensie onlangs aanspande tegen het financiële concern.

Volgens de milieuorganisatie is ING “Nederlands invloedrijkste bankier van de klimaatcrisis”. Van Rijswijk benadrukt echter dat de bank kiest voor een “op wetenschap gebaseerde aanpak”, waarbij ING luistert naar de inzichten van klimaatwetenschappers en probeert met klanten in gesprek te gaan om ze te bewegen hun vervuilende uitstoot te minderen. “We sluiten klanten uit die niet bereid zijn om verandering door te voeren.”

Milieudefensie, dat eerder succes behaalde in een klimaatzaak tegen Shell, wil via de rechter afdwingen dat ING de samenwerking met vervuilende bedrijven stopt. Dat zou nodig zijn om het beleid in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Van Rijswijk zegt evenwel dat dit laatste bij zijn bank al het geval is.