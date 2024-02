Boudewijn Siemons vaste topman Havenbedrijf Rotterdam

Boudewijn Siemons is vanaf donderdag de vaste topman van het Havenbedrijf Rotterdam. Siemons was al tijdelijk topman na het afscheid van Allard Castelein waarbij hij die functie combineerde met die van operationeel directeur. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe operationeel directeur.

De aandeelhouders van het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam en de Rijksoverheid, hebben Siemons voor de komende vier jaar benoemd, op voordracht van de raad van commissarissen (rvc).

“Het Havenbedrijf blijft met deze benoeming geleid door een vertrouwd gezicht voor medewerkers en klanten. Daar is de rvc blij mee”, zegt president-commissaris Koos Timmermans. “Siemons heeft zich in het afgelopen half jaar bewezen als een meer dan goede CEO. Hij is een echte verbinder. Naast een groot hart voor de haven, brengt hij ervaring mee uit de maritieme sector, infrastructuur en energietransitie.” Castelein nam afgelopen zomer afscheid.

De 59-jarige Siemons was sinds oktober 2020 operationeel directeur. Dat maakte hem afgelopen jaren al verantwoordelijk voor de portefeuilles infrastructuur en maritieme zaken. Eerder werkte Siemons, een werktuigbouwkundig ingenieur, onder meer voor tankopslagbedrijf Vopak dat een grote speler is in de grootste haven van Europa.

Hij zal nu samen met financieel directeur Vivienne de Leeuw de directie vormen. “De Rotterdamse haven verbindt Europa via logistieke ketens met de rest van de wereld. Samen met medewerkers en klanten geeft het Havenbedrijf vorm aan een toekomstbestendige haven die stevig is geworteld in regio en stad. Het geeft mij veel energie om hiermee iedere dag weer aan de slag te gaan”, zegt Siemons.

Wethouder Robert Simons voor onder meer de haven en economie feliciteert Siemons. “Vol vertrouwen gaan wij samen aan de slag voor de toekomst van onze mooie haven en stad.”

Er is ook een vernieuwd beloningsbeleid afgesproken voor de directie van het Havenbedrijf. Daarbij ligt het vaste basissalaris voor de bestuursvoorzitter (CEO) op maximaal 365.000 euro en voor de operationeel directeur en financieel directeur is dat 328.500 euro per jaar. Deze bedragen liggen substantieel lager dan voorheen. De variabele beloning komt daarnaast te vervallen en het aanvullende pakket is versoberd.

Voor Siemons en De Leeuw is een overgangsregeling afgesproken. Siemons krijgt een vergelijkbare beloning als in zijn tijd als operationeel directeur.