Duitse politie doet opnieuw inval bij vermogenstak Deutsche Bank

De Duitse autoriteiten hebben opnieuw een inval gedaan bij kantoren van DWS, een vermogensbeheerder die valt onder Deutsche Bank, in verband met een lopend onderzoek naar greenwashing. Daarbij worden investeringen die niet groen of duurzaam zijn, toch zo gepresenteerd.

Volgens eerdere verklaringen richt het onderzoek zich op de voormalige topmanager van het bedrijf en andere niet bij naam genoemde medewerkers. De eerste inval in verband met de beschuldigingen werd in mei 2022 gedaan. In juni van datzelfde jaar werd toenmalig topman Asoka Wöhrmann vervangen door Stefan Hoops, die overkwam van moederbedrijf Deutsche Bank.

“Net als in het verleden zullen we volledig samenwerken met de autoriteiten om het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden”, zei DWS donderdag.

De beschuldigingen van greenwashing tegen DWS werden voor het eerst geuit door Desiree Fixler, zij was hoofd duurzaamheid bij de vermogensbeheerder.