Elektrische auto wint aan populariteit in Nederland

De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland is in januari gestegen. Daarbij viel op dat elektrische auto’s (EV) flink aan populariteit wonnen, meldden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. “De EV lijkt steeds meer voet aan de grond te krijgen”, zegt Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers.

In totaal werden er 34.477 nieuwe wagens op kenteken gezet. Dat is een stijging met 5,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van december is het zelfs een plus van de registraties met bijna 30 procent.

Het marktaandeel van volledig elektrische auto’s (EV) ging daarbij stevig omhoog. Dat was vorige maand 25,3 procent, tegen 15,5 procent in januari vorig jaar. Het aandeel hybride voertuigen steeg naar 43,9 procent, van 36 procent een jaar eerder. Auto’s met benzinemotoren zagen het marktaandeel juist slinken naar 29,5 procent. Dat was bijna 47 procent een jaar eerder.

“We beginnen het jaar optimistisch”, aldus De Kroon. “De consument wil verduurzamen en er is momentum, maar over de breedte van de markt is er een sterke behoefte aan consequent en glashelder overheidsbeleid. De voorraad is groot, de wachttijden zijn kort en het aanbod wordt steeds gevarieerder.”

Het automerk dat het meest op kenteken werd gezet was Toyota, met 2896 voertuigen en een marktaandeel van 8,4 procent. De Tesla Model Y was het meest registreerde model met 1141 stuks, ofwel 3,3 procent van de markt.