ING hard onderuit in AEX, Shell stijgt na resultaten

ING was donderdag veruit de grootste daler in de AEX-index op het Damrak. De bank verdubbelde de nettowinst in 2023 bijna dankzij de hogere rentes. Daardoor kon het concern hogere marges maken over bijvoorbeeld spaargeld. ING maakte onlangs echter al bekend minder afhankelijk te willen worden van rente-inkomsten, omdat de bank verwacht dat de flink gestegen rente weer gaat dalen. Voor dit jaar rekent ING dan ook op lagere rente-inkomsten. Het aandeel kelderde ruim 8 procent. Concurrent ABN AMRO ging mee omlaag en verloor dik 3 procent.

Olie- en gasconcern Shell zag de winst in 2023 ruimschoots halveren. In 2022 boekte het concern nog een recordwinst van dik 42 miljard dollar dankzij de hoge prijzen van olie en gas door de oorlog in Oekraïne. Shell boekte desondanks meer winst dan verwacht. Ook kondigde het bedrijf een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3,5 miljard dollar om aandeelhouders te belonen. Het aandeel won 0,9 procent.

De grote banken BNP Paribas en Deutsche Bank kwamen ook met cijfers, die gemengd werden ontvangen. In Frankfurt won Deutsche Bank dik 1 procent. De Duitse bank gaat voor 675 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen en schrapt 3500 banen om kosten te besparen. De Franse bank BNP Paribas kelderde 8,6 procent in Parijs, na een flinke winstdaling in het vierde kwartaal.

Beleggers verwerkten ook nog het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank liet zoals verwacht de rente onveranderd. Wel gaf de Fed aan open te staan voor een renteverlaging, al lijkt daar niet veel haast bij. De Fed wil eerst meer vertrouwen hebben dat de inflatie “zich duurzaam in de richting van 2 procent beweegt” voordat de leenkosten omlaag kunnen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 818,58 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 891,39 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,8 procent.

Chipbedrijf ASMI was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2 procent. Telecomconcern KPN klom 1,8 procent dankzij een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank Citi. ASR won 0,8 procent. De verzekeraar verkoopt onlinebank Knab aan de Oostenrijkse bank BAWAG voor 510 miljoen euro. ASR kreeg Knab in handen na de overname van de Nederlandse activiteiten van branchegenoot Aegon.

De euro was 1,0781 dollar waard, tegen 1,0849 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 75,71 dollar per vat. Een vat Brentolie kostte 0,1 procent minder op 80,44 dollar.