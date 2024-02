KLM en Martinair vragen rechter staking vakbond AVV te verbieden

Luchtvaartmaatschappij KLM en vrachtvlieger Martinair hebben een kort geding aangespannen tegen vakbond AVV. Die bond zit achter een donderdag begonnen staking van circa 150 voormalige Martinair-piloten. De vliegers werden ontslagen toen Martinair opging in KLM, maar kwamen jaren later op last van de rechter weer in dienst. Nu eisen zij gelijke rechten en meer loon.

De rechtbank in Haarlem zal het kort geding vrijdag behandelen. De stakende piloten vormen maar een klein deel van de in totaal ongeveer 3500 piloten van KLM en ze worden alleen ingezet op vrachtvluchten. AVV sprak desondanks eerder uit te verwachten dat de staking tot ernstige vertraging voor vrachtvluchten kon zorgen, mogelijk zelfs tot uitvallende vluchten.

De oud-piloten van Martinair hebben via de kantonrechter al proberen af te dwingen om volgens de cao van KLM te worden betaald. Maar die ging daar niet in mee, onder andere omdat Martinair vroeger ook een eigen cao had. KLM heeft AVV, net als de grotere pilotenvakbond VNV, wel uitgenodigd voor overleg over een nieuwe vrachtcao.