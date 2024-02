Krimp bedrijvigheid Nederlandse industrie minder sterk

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in januari opnieuw gekrompen, maar wel duidelijk minder sterk dan in de voorgaande maand. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). Volgens de Nevi was dat te danken aan een minder sterke daling van het aantal nieuwe orders en ook een kleinere krimp van de productieomvang en werkgelegenheid.

De zogeheten inkoopmanagersindex kwam voor januari uit op 48,9, tegen 44,8 in december. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp van de industriële bedrijvigheid. Het cijfer viel ook beter uit dan verwacht, want economen rekenden in doorsnee op een indexstand van 45,5.

De krimp was volgens de Nevi de kleinste sinds januari vorig jaar. De verbetering van de omstandigheden in de industrie zorgt er ook voor dat het ondernemersvertrouwen aanzienlijk hoger was dan in december. Een groter aantal producenten gaat er nu vanuit dat hun productie in de komende twaalf maanden zal toenemen.