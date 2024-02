Mobiel betalen wint snel aan populariteit, ook in ov

Het betalen met mobiele telefoons en smartwatches blijft flink aan populariteit winnen. Eind vorig jaar werden bijna vier op de tien pinbetalingen op deze manier gedaan, tegenover drie op de tien een jaar eerder. Dat meldt de Betaalvereniging Nederland.

De toename kwam mede doordat in het openbaar vervoer sinds juni vorig jaar ook met de betaalpas en mobiele telefoon kan worden ingecheckt. Daar werd direct veel gebruik van gemaakt. Drie van de tien betalingen voor een enkele rit zonder korting werden in plaats van met een ov-chipkaart met een betaalpas, telefoon of smartwatch gedaan.

Ook onlinebetaalmethode iDEAL werd populairder. Het aantal transacties steeg in 2023 met ruim 10 procent. Net als een jaar eerder was een vijfde van de betalingen aan de kassa nog met contant geld.