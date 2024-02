Nu evenveel zonnestroom in winter als 5 jaar terug in zomer

Op Nederlandse daken en weilanden liggen inmiddels zo veel panelen, dat de gezamenlijke opbrengst dit jaar in januari net zo groot was als vijf jaar eerder midden in de zomer. Dat blijkt uit maandelijkse cijfers van Energieopwek.nl. De meeste hernieuwbare energie kwam overigens niet van zonnepanelen, maar van windmolens.

De site van het Nationaal Klimaat Platform volgt de productie nauwgezet. In de koude maand januari was ook de bijdrage van warmtepompen “goed zichtbaar”. Die leverden vergelijking met een jaar eerder 30 procent meer productie. Dat is niet geheel verwonderlijk, want volgens branchecijfers zijn vorig jaar ongeveer de helft meer warmtepompen in woningen geïnstalleerd dan een jaar eerder: zo’n 167.000.

Van alle stroom die in de afgelopen maand in Nederland werd opgewekt, was 45 procent afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Dat was een jaar eerder nog 41 procent. Van alle stroom komt nu bijna een derde van windmolens. Zonnepanelen leveren ruim 6 procent van het totaal. Op zonnige dagen is dat anders, ook in de winter. Zo werd op 27 januari op een moment waarop de zon flink scheen 60 procent van alle gebruikte stroom geleverd door zonnepanelen.