Ook Britse centrale bank houdt rente onveranderd

De Bank of England heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk opnieuw onveranderd gelaten. De Britse centrale bank hield daarmee voor de vierde keer op rij een rentepauze. Ook economen hadden verwacht dat het rentetarief onveranderd zou blijven op 5,25 procent. Dat is de hoogste rente in ruim vijftien jaar.

De beleidsbepalers van de centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Zes van de negen bestuurders stemden voor het ongewijzigd laten van de rente. Twee bestuurders hadden liever een renteverhoging gezien en een bestuurder stemde voor een renteverlaging.

Eerder deze week hield de Amerikaanse Federal Reserve zijn rentetarief ook al ongewijzigd. De Europese Centrale Bank (ECB) besloot vorige week al de rente in de eurozone onveranderd te laten. Beide centrale banken gaven daarbij aan geen haast te hebben met het verlagen van de leenkosten en eerst meer duidelijkheid te willen hebben dat de inflatie zich daadwerkelijk richting de doelstelling van 2 procent beweegt.

Ook de Britse centrale bank wil eerst meer bewijs zien dat de inflatie daadwerkelijk richting het doel van 2 procent gaat, voordat de rente kan worden verlaagd. In december nam de inflatie in het Verenigd Koninkrijk namelijk voor het eerst in tien maanden weer toe tot 4 procent.

De Zweedse centrale bank hield donderdag zijn rentetarief eveneens ongewijzigd, op 4 procent. Wel gaf de Riksbank aan de mogelijkheid van een renteverlaging in de eerste jaarhelft van 2024 “niet uit te sluiten”. De rente in Zweden zou daarmee wat eerder verlaagd kunnen worden dan gedacht.