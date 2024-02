Ook in Gouda en Reeuwijk is het stroomnet nu vol

Het elektriciteitsnet in het noorden van Gouda en in het aangrenzende Reeuwijk zit aan zijn grens. Nieuwe grootverbruikers kunnen voorlopig niet worden aangesloten, zij komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Stedin heeft het besluit geen gevolgen voor consumenten en kleine bedrijven.

Stedin zegt dat het aantal aanvragen voor aansluitingen in het gebied in de afgelopen twee jaar met 250 procent is gestegen. Dat komt door snelladers voor elektrische voertuigen.

De Goudse energiewethouder Michel Klijmij-van der Laan noemt de mededeling van Stedin “slecht nieuws voor de ambities die we in Gouda hebben. De plannen voor het ziekenhuis en bedrijven die willen uitbreiden worden nu op pauze gezet. Ook het aardgasvrij maken van bedrijventerreinen wordt een lastigere opgave.”

Ook in de Hoeksche Waard en het zuiden van Dordrecht zit het stroomnet vol, maar dan andersom. Windmolens en zonneparken wekken daar zo veel energie op, dat het net aan zijn limiet zit. Nieuwe aanvragen om groene stroom te leveren, worden voorlopig niet in behandeling genomen. “Er moet meer netcapaciteit worden bijgebouwd door TenneT en Stedin, en dat kost tijd”, aldus Stedin.

In december raakte het elektriciteitsnet in Den Haag, in de provincies Overijssel en Groningen en in delen van Gelderland en Noord-Holland vol. Bedrijven en consumenten vragen steeds meer stroom, bijvoorbeeld omdat ze van het aardgas af gaan of elektrisch gaan rijden, maar de netbeheerders kunnen niet genoeg uitbreiden om dit bij te houden.