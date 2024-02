Reclamebureau schikt voor 350 miljoen om pijnstillerpromotie VS

Publicis Health, een onderdeel van een groot Frans reclamebedrijf, heeft een schikking van 350 miljoen dollar getroffen met alle vijftig Amerikaanse staten. Het bedrijf werd ervan beschuldigd de opiatencrisis in de Verenigde Staten te hebben aangewakkerd. Dat zou zijn gedaan door het jarenlang promoten van zeer verslavende zware pijnstillers, zogeheten opiaten.

Zo werkte Publicis van 2010 tot 2019 samen met Purdue, een Amerikaanse farmaceut die oxycontin produceert. Dat is een zware pijnstiller met als werkzame stof oxycodon die gelijkenissen met heroïne vertoont. Volgens een verklaring van de openbaar aanklager in New York hielp het Franse reclamebedrijf Purdue met een marketingstrategie om artsen over te halen de oxycontin voor te schrijven. Dat moest dan in hogere doses en voor langere periodes. De strategie leidde volgens de aanklager tot een stijging van het aantal voorschriften van de pijnstiller in de VS, gevolgd door meer verslaafden en sterfgevallen door overdoses.

Er lopen meerdere zaken tegen farmaceuten, apotheken en distributeurs van geneesmiddelen in de VS. Daarin worden bedrijven ervan beschuldigd de verslavingsrisico’s van pijnstillers te bagatelliseren. Ook zouden zij de veiligheid van patiënten onvoldoende in acht nemen, om zo hun winstmarges te vergroten. De afgelopen twintig jaar zou de opiatencrisis al aan meer dan 500.000 mensen in de VS het leven hebben gekost.