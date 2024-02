Tesla bij stijgers op herstellend Wall Street

Tesla behoorde donderdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Topman Elon Musk laat aandeelhouders van Tesla stemmen over een verhuizing van de fabrikant van elektrische auto’s naar de staat Texas. De miljardair wil weg uit Delaware omdat een rechter uit die staat eerder deze week een streep zette door zijn beloningspakket met een waarde van 55 miljard dollar. Het aandeel steeg 1,2 procent.

Wall Street liet een voorzichtig herstel zien, na de flinke koersverliezen een dag eerder. Die volgden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield zoals verwacht de rente onveranderd. De beleidsmakers lijken echter geen haast te hebben met het verlagen van de rente. Ze willen eerst meer bewijs zien dat de inflatie echt op de doelstelling van 2 procent afkoerst. Op de financiële markten werd echter al volop gespeculeerd op een spoedige renteverlaging.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 38.206 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,5 procent tot 4870 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,8 procent tot 15.282 punten. De S&P 500 en de Nasdaq zakten woensdag nog 1,6 en 2,2 procent. Dat kwam mede door een fors koersverlies van 7,5 procent van Google-moederbedrijf Alphabet, dat met een tegenvallend kwartaalbericht kwam. Donderdag won het aandeel Alphabet 1,4 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering met 9000 was toegenomen. Dat was meer dan verwacht. Vrijdag komt nog het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten. Dat rapport is van belang voor het rentebeleid van de Fed.

Apple steeg 0,4 procent. De iPhone-maker komt na de slotbel in New York met zijn resultaten. Ook webwinkelconcern Amazon (plus 1,4 procent) en Facebook-eigenaar Meta Platforms (plus 2,2 procent) brengen dan de kwartaalcijfers naar buiten.

Qualcomm daalde 4,4 procent. De fabrikant van chips voor smartphones presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar beleggers maakten zich zorgen over de mogelijke zwakkere verkopen van Android-smartphones in China.

Merck won 3,9 procent. Het farmaceutische concern profiteerde in het afgelopen kwartaal van sterke verkopen van zijn kankermedicijn Keytruda en boekte meer omzet en winst dan verwacht. Ook voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere omzetgroei.