Topman moederbedrijf Blokker: verkoop Intertoys mislukt

De verkoop van Intertoys is op het laatste moment afgeketst. Dat zegt de nieuwe CEO Ynse Stapert van Mirage Retail Groep, moederbedrijf van de winkels van Blokker, Intertoys en Miniso, in een interview met het FD. Het bedrijf wilde de speelgoedwinkels verkopen om het winkelconcern weer financieel gezond te maken.

“Voor ons was belangrijk dat de koper het businessplan zou ondersteunen. We wilden Intertoys een goede nieuwe thuishaven geven. Uiteindelijk waren we met één partij heel ver in gesprek, maar dat is vrij onverwacht op het laatste moment beëindigd, na de feestdagen. De redenen die werden gegeven, waren voor ons vrij onduidelijk. Daar konden we niet veel mee”, aldus Stapert tegen de krant.

Mirage heeft nu besloten Intertoys een jaar lang uit de verkoop te halen. “‘Ik hoef niet uit te leggen dat de markt voor dit soort transacties in een tijd van oplopende rente uitdagend is. Het heeft op dit moment geen zin actief te zoeken naar een nieuwe koper voor de winkels. Maar dat is niet erg. Ze maken winst.”